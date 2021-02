Neue Version von wikifolio.com online

Liebe wikifolio-Anleger und -Trader, wir arbeiten mit Hochdruck an der Weiterentwicklung von wikifolio.com. Anfang August sind wir mit Limit-Orders für alle wikifolio-Trader gestartet. Diesem neuen Feature von wikifolio.com werden weitere folgen. Die nächsten Schritte sind die Erweiterung des wikifolio.com Anlageuniversums von 2.500 auf über 30.000 Werte, neue Ordertypen, eine verbesserte wikifolio-Suche mit einer Reihe an neuen Features und Filtermöglichkeiten, sowie vieles mehr.

Vergangenes Wochenende haben wir einen kleinen Zwischenschritt - als Vorbereitung auf die neuen Features - online gestellt. Im Folgenden ein kurzer Überblick der wichtigsten Änderungen:

Startseite

Die Startseite von wikifolio.com wurde optisch und inhaltlich überarbeitet und bietet nun einen schnelleren Überblick über wikifolio.com, sowie direkten Zugang zu den neu gestalteten Informationsbereichen für Anleger und Trader.

_Service-Hotline_

Auf allen Seiten von wikifolio.com finden Sie nun die wikifolio.com Hotline. Für Fragen und Infos stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr telefonisch zur Verfügung.

_aktuelle Events_

Webinare, Messeauftritte, Vorträge, Podiumsdiskussionen, ... wikifolio.com ist laufend in Deutschland und Österreich unterwegs. Hier erfahren Sie auf einen Blick, wo und wann Sie das Team von wikifolio.com treffen können.

Wie funktioniert wikifolio.com?

Alle wichtigen Infos zu wikifolio.com befinden sich nun zentral auf der überarbeiteten "Wie funktioniert wikifolio.com?" Seite.

Warum ein wikifolio erstellen?

Ähnlich wie die Seite "Wie funktioniert wikifolio.com?" wurde auch der Informationsbereich für Trader "Warum ein wikifolio erstellen" von Grund auf überarbeitet. Alle für Trader relevanten Informationen können nun hier nachgelesen werden.

Tutorial: wikifolio.com Telefonhandel

Alles was Sie als wikifolio.com Trader zum Telefonhandel wissen müssen, finden Sie in diesem neuen Tutorial.

Bugfixes

- Problem bei der Anzeige von Teilausführungen ohne Preis wurde gelöst.

- Verzögerte Aktualisierung der Order-Historie wurde behoben.

- Seltenes Problem bei der Ausführung von Limit-Orders wurde gelöst.

- Einige Anzeigeprobleme wurden behoben.

Wir wünschen viel Spaß mit der neuen Version!

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.