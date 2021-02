Alles bleibt anders bei wikifolio.com | Neues von der Plattform

Kürzlich hat es auf unserer Plattform wieder einige Neuerungen gegeben. In diesem Blogbeitrag findet Ihr einen Überblick!

Voller Zugriff auf alle wikifolio-Daten für angemeldete Nutzer

Wir suchen immer nach neuen Möglichkeiten, unsere Besucher zu überzeugen, Teil der wikifolio.com Community zu werden und sich zu registrieren. Bestehende Trader und Investoren sollen unsere Plattform dabei aber wie gewohnt nutzen können. Dank eines Testlaufes in den vergangenen Wochen haben wir uns nun zu einer Änderung in der wikifolio-Detailansicht entschieden, von der wir uns regen Zulauf erwarten: Nicht angemeldete Besucher der Plattform werden nun direkt in der wikifolio-Detailsansicht dazu aufgefordert, sich zu registrieren. Sobald die Anmeldung erfolgt ist, können alle wikifolio-Daten wie gewohnt eingesehen werden.

Um unseren neuen Nutzern den Einstieg in das wikifolio.com Universum zu erleichtern, haben wir zeitgleich die Registrierung vereinfacht. Es ist nun möglich, die Plattform nur durch die Angabe einer E-Mail-Adresse und eines Passwortes ohne Bestätigung, zu nutzen. Eine vorherige Bestätigung der E-Mail-Adresse ist nicht mehr nötig. Nur wer ein eigenes wikifolio publizieren möchte, muss den Registrierungslink im E-Mail-Postfach bestätigen.

Tipp: Wer den wikifolio.com Newsletter erhalten möchte, sollte seine E-Mail-Adresse aber auf jeden Fall bestätigen.

Für bereits registrierte Anleger und Trader steht die sogenannte Keep-me-logged-in-Funktion zur Verfügung. Ist das Häckchen "Angemeldet bleiben" beim Log-in aktiv, bleibt der Nutzer angemeldet, auch wenn er seinen Browser schließt. Zum Ausführen von Trades in investierbaren wikifolios muss nach wie vor das Passwort eingegeben werden.

Tipp: Nutzen Sie die Keep-me-logged-in-Funktion, indem Sie bei Ihrer Anmeldung ein Häkchen bei „Angemeldet bleiben“ setzen, um stets die vollständige wikifolio-Detailansicht zu sehen.

Filtermöglichkeiten für flexibleren Performancecheck



In jedem wikifolio wird nun die Performance seit Jahresbeginn sowie die Entwicklung „Year-to-date“ angezeigt.

Neuer Länderdisclaimer

Ab sofort kann jeder Nutzer bereits im Disclaimer mit den rechtlichen Rahmenbedingungen auswählen, welche Länderversion er nutzen möchte.

Verbesserte Benachrichtigungs-E-Mail

Es wurde auch die E-Mail-Benachrichtigung, die über eine ausgeführte Limit-, oder Stop-Limit-Order informiert, überarbeitet.

Bugfixes

Last but not least wurden folgende Fehler behoben:

Die Funktion „Angemeldet bleiben“ funktioniert nun ordnungsgemäß

Die Chartanalyse in wikifolios wurde verbessert

Die Anzeige „Performance seit Kauf“ wurde vereinheitlicht

Die Aktualisierung der Anzeigen „Voraussichtlicher Orderwert“ und „Cash nach Kauf“ funktioniert nun wieder ordnungsgemäß

Wir wünschen euch viel Spaß mit der Plattform!

Euer wikifolio.com Team

