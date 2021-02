Rückblick World of Trading und Börse Stuttgart TV

Die WorldOfTrading 2012 war ein toller Erfolg. Rund 4000 Besucher waren auf der Messe - Thomas, Stefan und ich waren Freitag und Samstag im Dauereinsatz.

Mehrfach wurde uns bestätigt, dass wikifolio DIE Innovation der Messe war. Unseren vollen Messestand haben auch andere Aussteller bemerkt: Einige sehr interessante Kooperationsanfragen waren das Ergebnis.

Wir bedanken uns bei allen, die am wikifolio Stand waren und freuen uns auf weitere Veranstaltungen.

Börse Stuttgart TV

Im Vorfeld zur Messe fand außerdem das erste Interview mit Börse Stuttgart TV statt. Hier ging es um die Funktionsweise und Vorteile von wikifolio.com. In den nächsten Wochen haben wir laufend die Möglichkeit, unsere Top-Trader auf Börse Stuttgart TV vorzustellen. Wer glaubt, den Fragen von Thomas Zuleck gewachsen zu sein, kann sich gerne bei mir (andreas.kern[at]wikifolio.com) oder Thomas Hapala (thomas.hapala[at]wikifolio.com) melden.

