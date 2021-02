wikifolio.com Medien-Rückblick 03.10.2013

Willkommen zu unserem neuen wikifolio.com Medien-Rückblick, einer Art Kurz-Pressespiegel mit News zu den Themen Social Trading und ein paar Insights in den wikifolio.com Alltag.

wikifolio.com im Radio

Wir starten in dieser Ausgabe mit einem Beitrag zum Nachhören: Andreas Kern im Interview mit dem Börsen Radio Network – 11 Minuten wikifolio.com Backstage.

Warum eigentlich Social Trading?

Unser Geschäftsführer war diese Woche wirklich äußerst umtriebig. Von der Mittelbayrischen war Andreas Kern zum Interview eingeladen - Thema „Social Trading“

Top-Trader Reaktionen auf die Bundestagswahl

Des Weiteren haben wir uns für das Handelsblatt diese Woche angesehen, wie die Stimmung bei unseren wikifolio-Tradern direkt nach der Bundestagswahl so ist. Conclusio: Durchaus positiv. Hier sind die Details: So reagieren Top-Trader auf die Bundestagswahl

1 Jahr wikifolio.com!

Mit etwas Verspätung – wir hatten ja eigentlich bereits Anfang August Geburtstag - erzählen wir die wikifolio.com Erfolgsstory auch Journalisten und Medien. Hier ein Auszug unserer Linksammlung zum Nachlesen:

Börse am Sonntag: Happy Birthday, Social Trading

Börse Express: wikifolio - Knapp 60 Mio. Euro im ersten Jahr investiert

derStandard.at: Erfahrenen Anlegern folgen - Start-up wikifolio meldet regen Zulauf

krone.at: Social Trading erfreut sich regen Zulaufs im Web

Außerdem gab es zu diesem Anlass auch einen Beileger für alle Abonnenten der WirtschaftsWoche, mit einer Auswahl an 5 Top-wikifolios auf der Rückseite. Hier der Beileger

Social Trading bringt Outperformance

Zu guter Letzt: Nach unserem einjährigem Bestehen haben wir diese Woche auch unser Konzept auf den Prüfstand gestellt: Kann man mit Investitionen in wikifolio-Zertifikate wirklich eine gute Wertentwicklung erzielen? Andreas Kern hat nachgerechnet:



Social Trading bringt Outperformance

Mehr Stories und News im nächsten wikifolio.com Rückblick.

Bis dahin frohes Traden,

Euer wikifolio.com Team

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.