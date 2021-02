Alle wikifolio-Indexzertifikate um 0,99 Euro handeln!

Noch nie war das Handeln von wikifolio-Indexzertifikaten so günstig. Unser Partner der ersten Stunde, der Sparkassen Broker (www.sbroker.de), hat bis Jahresende die Kosten für den Handel von wikifolio-Indexzertifikaten drastisch reduziert.

Beim S Broker zahlen Sie beim Handel mit allen wikifolio-Indexzertifikaten im Aktionszeitraum vom 01.04. bis zum 30.12.2014 nur 0,99 Euro Orderprovision zzgl. Handelsplatz- und Abwicklungsentgelt.

Alle Informationen auf einen Blick:

-**nur 0,99 EUR Orderprovision zzgl.

Handelsplatz- und Abwicklungsentgelt**

-im Aktionszeitraum vom 01.04. bis zum

30.12.2014

-über die Handelsplätze Börse

Stuttgart, Lang & Schwarz und Lang &

Schwarz Limit

-beim Handel von

wikifolio-Indexzertifikaten über den

Direkthandelspartner Lang & Schwarz

kostet Sie eine Order somit 1,97 EUR,

via Börse Stuttgart 2,47 EUR zzgl.

fremder Spesen

-gültig für die vorgestellten und alle

weiteren wikifolio-Indexzertifikate-nicht mit anderen Aktionen

kombinierbar

Noch kein Depot beim Sparkassen Broker?

Jetzt noch bis 30.04.2014 ein Depot eröffnen und mit 20 Trades in 3 Monaten ein iPad mini, oder mit 40 Trades ein iPad sichern.

Jetzt Depot eröffnen

Weitere Informationen unter www.sbroker.de/wikifolio

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.