Tesla-Aktie mit unglaublich starkem Lauf

Auch etwas längerfristiger kann sich die Bilanz sehen lassen. Seit Anfang Januar ist Tesla von 102 bis auf aktuell fast 250 US-Dollar gestiegen. Allein in den vergangenen sieben Wochen ging es beim Aktienkurs um über 60 Prozent nach oben. Gestützt wird die Rallye unter anderem durch Meldungen, nach denen Ford und General Motors das Ladenetzwerk des E-Auto-Pioniers nutzen wollen. Durch den starken Kursanstieg hat sich Tesla von dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten ein gutes Stück entfernt. Das liegt aktuell nur bei gut 195 Dollar. Bemerkenswert ist vor diesem Hintergrund, dass trotzdem die Hälfte der Banken die Aktie mit „Kaufen“ bewertet. Da scheinen demnächst also einige Updates nötig zu sein. Vielleicht dann auch mit höheren Kurszielen.

Skeptische Anleger auf dem falschen Fuß erwischt?

Das hohe Momentum der Tesla-Aktie weckt auch das Interesse vieler Trader. Mit 947 Trades und 511 Käufen (54 Prozent) war der US-Wert in den vergangenen sieben Tagen die am zweitmeisten gehandelte Aktie auf wikifolio.com und zudem die Aktie mit dem mit Abstand höchsten Trading-Volumen. In dem wikifolio Leitwolf Multi Konzept ist die Tesla-Aktie in den vergangenen Tagen zur Top-Holding aufgestiegen. Thorsten Mosel ( coblenztrade ) hat die Position hier in den letzten drei Wochen mehr als vervierfacht. Bei einem Gewicht von nunmehr über 15 Prozent ist der Elektroautobauer aktuell der größte von insgesamt 33 Depotwerten. Dank der starken Performance der Aktie liegt die Position trotz der größtenteils erst kürzlich erfolgten Zukäufe mit 19 Prozent im Plus.

Der Optimismus des Traders basiert darauf, dass er unter den Autobauern vor allem Tesla zutraut, im Bereich KI und Autonomes Fahren etwas bewerkstelligen zu können. „Als erstes benötigt man Schwarmdaten. Wer sollte außer Tesla, als Autohersteller, diese Daten in einem großen Umfang besitzen? Ich bleibe optimistisch“, schrieb der Trader vergangenen Woche. Für die Aktie spricht seiner Meinung nach zudem, dass viele Marktteilnehmer bei Tesla durch den deutlichen Kursanstieg eventuell auf dem falschen Fuß erwischt worden sind. Dem wikifolio tut die starke Performance des Depot-Schwergewichts spürbar gut. Auf Monatssicht gelang ein Kursplus von 16 Prozent. Dadurch ist die Performance seit Jahresbeginn auf 33 Prozent geklettert. Seit dem im Herbst 2015 erfolgten Start des wikifolios ist der Kurs bei einem maximalen Drawdown von rund 50 Prozent im Jahresdurchschnitt um 11 Prozent gestiegen.

Leitwolf Multi Konzept coblenztrade DE000LS9HFX1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +126,1 % seit 19.09.2015 +9,8 % 1 Jahr 1,20 × Risiko-Faktor EUR 96.090,88 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +11,2 Prozent

Über 40 Prozent Jahresrendite seit 2013

Bei dem von Richard Dobetsberger ( Ritschy ) seit 2013 betreuten wikifolio NoLimits ist Tesla aktuell der kleinste Depotwert. Das hat bei dem Trader aber nicht viel zu sagen, da in diesem Musterdepot nie mehr als vier unterschiedliche Unternehmen enthalten sein sollen. Auf Diversifizierung bzw. Risikostreuung wird hier bewusst verzichtet. Und so kommt Tesla dann doch auf recht ansehnliche 12 Prozent Gewichtung, obwohl der erfahrene Trader in dieser Woche einige Stücke verkauft hat. Dabei konnte er Gewinne zwischen 21 und gut 23 Prozent generieren. Bei der Auswahl seiner Depotwerte sucht Dobetsberger nach Aktien, die seiner Meinung nach überproportionales Steigerungspotential besitzen. Bei Tesla hat das wunderbar geklappt und auch sonst läuft es für den Trader bislang sehr gut. Unter dem Strich wurde ein fast schon unglaubliches Jahresplus von durchschnittlich 43 Prozent erzielt, was in Summe zu einer Performance von rund 3.700 Prozent führt. Gute Nerven müssen Investoren hier aber auch haben. So erlitt das wikifolio zwischendurch auch mal einen Kursrückgang von fast 60 Prozent. Im laufenden Jahr ging es bislang um 38 Prozent bergauf.

NoLimits Ritschy DE000LS9BFD6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +3.717,5 % seit 30.04.2013 +26,4 % 1 Jahr 1,47 × Risiko-Faktor EUR 4.362.695,32 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +43,2 Prozent

