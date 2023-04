Tesla: Gewinneinbruch lässt Aktie abrauschen

„Beinahe hilflos wirkt Elon Musks Bestätigung der Prognose für das Gesamtjahr. Die Nachfrage übersteige weiterhin das Angebot, so Musk im Analystencall. Die steigenden Lagerbestände sprechen eine andere Sprache. Der Manager will sich einfach nicht eingestehen, dass Tesla am Ende des Tages ein normaler Autobauer ist.“

Tesla-Aktie: Es geht bergab

Community-Insights: Tesla spaltet die Geister

wikifolio Trader wie Christian Scheid sprechen sich klar gegen ein Investment in Tesla-Aktien aus. Das Wertpapier ist dennoch nach wie vor eines der beliebtesten auf wikifolio.com. Wie der Beliebtheitsindikator zeigt, findet sich die Tesla-Aktie in rund 9 % aller investierbaren wikifolios. Die schlechten Quartalszahlen haben daran nichts geändert.

Fazit

