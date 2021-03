Das sind die 3 erfolgreichsten neu investierbaren wikifolios im Januar!

Damit Sie vom ersten Moment an von der Wertentwicklung der 116 Newcomer-wikifolios profitieren können, stellen wir Ihnen hier die erfolgreichsten Top-Neuemissionen nach durchschnittlicher monatlicher Performance seit Beginn vor.

Platz 1: Wöchentlich die Guten ins Töpfchen

Der Top-Neueinsteiger ist dieses Mal das wikifolio "Alpha: Relative Stärke nach Levy" von Jan Nägelkrämer. Emotionen lässt er bei der Auswahl der Aktien für sein wikifolio außen vor. Stattdessen analysiert er mit Hilfe eines Computerprogramms wöchentlich nationale und internationale Aktien auf der Suche nach den Titeln, die in den letzten 185 Tagen im Schnitt am besten performt haben. Die Top-Aktien nimmt er dann in sein wikifolio auf. Wer im Ranking zurückfällt, muss auch im wikifolio Platz für die neuen Champions machen.

Kennzahlen:

Durchschnittliche monatliche Performance 3,22% Größter Verlust (bisher) -9,67% Risiko-Faktor 0,67 x



Platz 2: Es müssen nicht immer die ganz Großen sein

Mit seinem wikifolio "Up! selection MDAX-Werte" sichert sich der promovierte Physiker und erfahrene Data Scientist Alexander Koloczek den zweiten Platz. Wie der Name des wikifolios schon erahnen lässt, finden ausschließlich Mid-Cap-DAX Werte Platz in seinem wikifolio. Welche, entscheidet er anhand einer Fundamentaldaten-Analyse nach einem quantitativen Modell.



Kennzahlen:

Durchschnittliche monatliche Performance 3,13% Größter Verlust (bisher) -4,75% Risiko-Faktor 0,76 x

Platz 3: Die Suche nach der besten Formation

Eine ähnliche Strategie verfolgt der wikifolio-Trader Christoph Kirner. Er investiert ebenfalls größtenteils in Werte eines Leitindexes, nämlich des ATX. Welche Aktien österreichischer Unternehmen Platz in seinem wikifolio "megara" finden, entscheidet er mittels Fundamental-Analyse der Geschäftsideen.

Kennzahlen:

Durchschnittliche monatliche Performance 3,00% Größter Verlust (bisher) -9,58% Risiko-Faktor 0,73 x

Kriterien

Berücksichtigt wurden ausschließlich wikifolios mit einem maximalen Verlust von 20 Prozent und einem Risikofaktor unter 1,5. Dachwikifolios und wikifolios mit Hebelprodukten finden sich diesmal nicht in der Auswahl. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Stand 23.01.2018

In der wikifolio-Suche finden Sie alle neu investierbaren wikifolios!

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.