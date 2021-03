Entdecken Sie die 3 erfolgreichsten neu investierbaren wikifolios im Oktober!

Wir freuen uns seit letzter Woche wieder 145 neue wikifolios im Status "Investierbar" begrüßen zu dürfen. Damit Sie vom ersten Moment an von der Wertentwicklung der Newcomer-wikifolios profitieren können, stellen wir Ihnen hier die nach durchschnittlicher monatlicher Performance seit Beginn erfolgreichsten Top-Neuemissionen vor.

Platz 1: Grün unter der Haube

Der erfolgreichste Neueinsteiger ist das wikifolio E- Mobilität von unserem Trader Martin Fink, aka MAF10. Mit seinem ersten emittierten wikifolio nimmt er die Zügel selbst in die Hand und plant vornehmlich Aktien von Unternehmen zu handeln, die direkt aber auch indirekt mit Elektromobilität in Zusammenhang stehen. Dazu zählen Fahrzeughersteller, Zulieferer und auch jene Unternehmen, die das „E“ zur Mobilität beisteuern. Seit Beginn konnte er mit seinem wikifolio bereits eine Performance von 37,29 Prozent erzielen.

Kennzahlen

Durchschnittliche monatliche Performance 7,00% Größter Verlust (bisher) -12,44% Risiko-Faktor 1,02 x



Platz 2: Aktiv diversifiziert ist halb gewonnen

Auf Platz 2 hat es das wikifolio Speedy gonCHART (diversifiert) von Trader Nico Gläser, aka TraderNico, geschafft. Auch wenn das wikifolio am 21.08.2017 erstellt wurde, zählt er schon jetzt zu den Top-Newcomern. Den Schwerpunkt legt Nico Gläser bei seiner Auswahl vornehmlich auf zukunftsträchtige Aktien von Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, Ländern und Währungsregionen mit aus seiner Sicht vielversprechenden sowie soliden Geschäftsmodellen. Mit aktuell 24 Werten in seinem Portfolio trägt das wikifolio zurecht das Label „aktiv diversifiziert“. TraderNicos Watchlister dürfen sich zudem über regelmäßige und fundierte Kommentare zu seinen Trades und aktuelle Informationen zu Entwicklungen am Markt freuen.

Kennzahlen:

Durchschnittliche monatliche Performance 4,90% Größter Verlust (bisher) -3,51% Risiko-Faktor 0,63 x



Platz 3: Digital ist Trumpf

Florian Marx, auf wikifolio unter seinem Tradernamen TheLuckyOne bekannt, ist Blogger, Social-Media-Experte und seit 2005 in der Vermögensverwaltung zuhause. In seinem wikifolio DigitalTrend handelt er überwiegend mit Aktien von Unternehmen, deren Services, Produkte oder Plattformen der Digital Native tagtäglich selbst nutzt. Ob ein Einzeltitel es in sein Portfolio schafft oder nicht, hängt aber überwiegend davon ab, ob das Unternehmen aus seiner Sicht das Potenzial besitzt, die Wirtschaft maßgeblich zu transformieren.

Kennzahlen

Durchschnittliche monatliche Performance 4,70% Größter Verlust (bisher) -5,70% Risiko-Faktor 0,63 x



Kriterien

Berücksichtigt wurden ausschließlich wikifolios mit einem maximalen Verlust von 20 Prozent und einem Risikofaktor unter 1,5. Dachwikifolios und wikifolios mit Hebelprodukten finden sich diesmal nicht in der Auswahl. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.