Neue Berechnung der Top-wikifolio-Rangliste

Unseren Nutzern steht beispielsweise seit vergangenem Jahr der Risikofaktor zur Bewertung der Kursschwankung von wikifolios zur Verfügung. Auch haben die ersten Ergebnisse der von den Universitäten Zürich und Genf durchgeführten Studie gezeigt, dass Anleger im Allgemeinen in der Lage sind, jene wikifolios zu identifizieren, die von fähigen Tradern erstellt und betreut werden.

In der Folge wurde, neben Anpassungen bei bestehenden Kriterien, die Berechnung des Scores auf mittlerweile zwölf Kriterien erweitert. So wird mit dem Risikofaktor statt dem bisherigen Maximalverlust nun die Kursschwankung des wikifolios berücksichtigt. Die Beliebtheit des zugehörigen Zertifikats bei Anlegern findet eine stärkere Gewichtung durch das neue Kriterium “Bestseller”. Besonders gute wikifolios von in Medien engagierten Tradern erhalten Punkte beim neuen Kriterium “Medien-Reputation”. Auch wurde die Berechnung der Punkte für das Investierte Kapital ausgeweitet und detaillierter gestaltet.