UPDATE: Traden wieder möglich

Das Traden auf wikifolio.com ist nun wieder uneingeschränkt möglich. Das technische Gebrechen lag außerhalb unseres Einflussbereiches und ist nun behoben. Wir bitten um Ihr Verständnis und wünschen weiterhin viel Erfolg.



[UPDATE 11:06 Uhr]

Alle Trader mit einem investierbaren wikifolio erhalten soeben eine E-Mail mit Informationen zum telefonischen Handel. Es ist somit möglich Positionen gesamt abzubauen.

[MELDUNG 08:30 Uhr]

Aufgrund von technischen Problemen mit der Internet-Infrastruktur, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, ist aktuell das Traden auf wikifolio.com nicht oder nur eingeschränkt möglich.

Wir bitten um Ihr Verständnis und werden Sie zeitnah über weitere Schritte informieren.

