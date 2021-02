Tägliche Aktien-Tradingbilanz aller wikifolios

Ab sofort gibt es täglich die Tradingbilanz des Vortages quer über alle wikifolios. Dazu Kommentare von Tradern zu auffälligen Einzelwerten.

Als besonderen Service für alle Anleger und Trader gibt es ab sofort täglich auf Wallstreet:Online und auf www.christian-drastil.com die Tradingbilanz des Vortages aller wikifolios.

Welche Aktien wurden am meisten gehandelt und wie sieht die Aufteilung zwischen Kauf und Verkauf aus.

Dazu gibt es die wichtigsten ausgewählten Kommentare von Tradern zu diesen Einzelwerten.

Für die Anleger somit eine weitere wichtige Informationsquelle und für die Trader zusätzliche Sichtbarkeit auf Wallstreet:Online und Christian-Drastil.com, einem der reichweiten-stärksten österreichischen Finanzblogs.

Tipp an alle Trader:

Schreibt spannenden Content zu euren jeweiligen Trades, dann tauchen eure wikifolios auch auf diversen Finanzplattformen auf.

Und wir haben hier noch viel vor ... ;-)

Wallstreet:Online

Christian-Drastil.com

