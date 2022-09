„Ich habe ein Investment gesucht, das als Trend gar nicht behoben werden kann“

Diese Unternehmen können in der Regel eines besonders gut: Innovative Geräte zur Bekämpfung von bestimmten Krankheitsbildern entwickeln. Im Video-Interview mit Jessica Schwarzer spricht Briest etwa über das Schwergewicht im wikifolio, ShockWave Medical : „Shockwave hat es tatsächlich geschafft, den Angiographie-Markt nochmal zu drehen. Sie stellen kleine Ballons her, die zum Aufdehnen von Gefäßen und Herzklappen zum Einsatz kommen, um Verkalkungen zu behandeln.“ Diese Technologie, so Briest, sei sehr innovativ und berge extremes Wachstumspotenzial. „Entweder wachsen sie selbst stark oder werden aufgekauft“, summiert Briest. Mehr zu der Frage, wie die beiden Megatrends Digitalisierung und demografischer Wandel die Medtech-Branche verändern und welche Aussichten die Branche hat, verrät Briest im Interview. Viel Spaß dabei!

Medizin im Wandel: So investierst du in eine gesunde Zukunft

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.