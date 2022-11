Voting-Insights: Dax schlägt Nasdaq 100 – bleibt das so?

Seit Ende September befindet sich der deutsche Leitindex Dax im Aufwärtstrend. Während der Nasdaq 100 anfangs noch mit zog und ebenfalls Boden gut machte, verlor der US-Tech-Index zuletzt deutlich an Wert. Die Folge ist ein ungewöhnliches Chartbild: Der Dax performt aktuell besser als der Nasdaq 100. So hat der DAX auf Monatssicht fast 10 Prozent zugelegt, während der Nasdaq 100 fast drei Prozent verloren hat. Selbst wenn man ein halbes Jahr zurück blickt, liegt das deutsche Börsenbarometer vor den US-Technologietiteln.

wikifolio Trader Richard Dobetsberger ( Ritschy ) ist wie 64 Prozent der Voting-Teilnehmer der Meinung, dass die Nasdaq schon bald wieder anziehen wird. Er argumentiert: „Die aktuelle Korrektur im Nasdaq 100 bezieht sich aus meiner Sicht in erster Linie auf die Zinserhöhungen der FED. Grundsätzlich sehe ich jedoch eine viel stärkere Resilienz im US-Markt als in Europa bzw. im DAX.“

Dafür gibt es laut Dobetsberger eine ganze Reihe von Gründen: „Im Gegensatz zur vorhersehbaren US-Wirtschaftspolitik sieht es in Europa wirtschaftspolitisch recht düster aus. Die wirtschaftlichen Probleme in Europa basieren mitunter auf den laschen Zinserhöhungen der EZB, der uneinheitlichen wirtschaftlichen Vorgehensweise der einzelnen Länder, der stärker werdenden rechten und linken Populisten in Europa sowie der demographischen Überalterung.“ Außerdem verweist Dobetsberger auf die weiterhin bestehende Abhängigkeit der EU von russischem Gas.

