Voting-Insights: Nachhaltige Erholung oder Bärenmarktrally?

Zu Beginn der Pfingstwoche kletterte der Dax auf den höchsten Wert seit Mitte März. Auch die US-Börsen starteten mit Kursgewinnen in die Woche. Erfreuliche Konjunkturdaten sowie das Ende der Corona-Lockdowns in Shanghai und Peking schienen bei Anlegern die Hoffnung auf eine baldige Erholung der Weltwirtschaft zu nähren. Und obwohl die Aktienmärkte aufgrund von Zins- und Inflationssorgen im Laufe der Woche wieder ein paar Prozentpunkte abgegeben haben, ist der deutsche Leitindex auf Monatssicht nach wie vor rund 5 Prozent im Plus. Nachhaltige Erholung oder Bärenmarktrally?

"Stockpicking ist das Gebot der Stunde"

Wie auch knapp 50 Prozent der wikifolio-Community hat Trader Markus Raible ( Perlensucher) beim aktuellen Voting für "Ab jetzt geht's eine Weile seitwärts" gestimmt. Das begründet er wie folgt: "Für eine deutliche Erholung der Märkte ist die Gemengelage von schwächelnder Wirtschaft, Lieferkettenproblematik, hoher Inflation, teuren Rohstoffe und Energie zu dominant. Gegen eine stärkere Abwärtsbewegung spricht das Fehlen von echten Alternativen zum Aktienmarkt. Zudem sind viele Aktien bereits deutlich von ihren Hochs zurückgekommen. Stockpicking ist das Gebot der Stunde."

Trends and more Perlensucher DE000LS9FYK3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +303,6 % seit 22.03.2015

-19,0 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 891.604,48 investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 21,6 Prozent

Zinsniveau noch nicht ausreichend eingepreist

Trader Simon Weishar ( Szew) glaubt, dass sich der Abwärtstrend weiter fortsetzen wird. Er agumentiert: "Der Markt hat das neue Zinsniveau noch nicht ausreichend eingepreist. In den USA haben wir bei den 10-jährigen Staatsanleihen aktuell eine Rendite von rund 3%. Das letzte Mal war das im Herbst 2018 und Sommer 2013 der Fall. Das Bewertungsniveau vor allem in den USA liegt heute aber immer noch rund 20% über dem damaligen Niveau obwohl wir aktuell noch vielfältigere Probleme haben, die weitere Zinssteigerungen notwendig machen könnten. Die stark gestiegenen Energiekosten könnten die Gewinne vieler Unternehmen kurzfristig belasten und die Kurse zusätzlich unter Druck setzen." Hiobsbotschaft ist das für Anleger laut Weishar aber keine: "Ich gehe davon aus, dass man mit den richtigen Unternehmen auch in diesem Umfeld eine gute Rendite erzielen kann."

Szew Grundinvestment Szew DE000LS9EQQ9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +460,4 % seit 30.12.2014

-15,8 % 1 Jahr 0,71 × Risiko-Faktor

EUR 687.436,93 investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 26,3 Prozent

