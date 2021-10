Wasser-Aktien: Das nasse Element als Investment

Die Menschheit benötigt heute sechsmal so viel Wasser wie noch vor hundert Jahren. Besonders die Landwirtschaft verbraucht Unmengen an Trinkwasser. Fast 70 Prozent des weltweiten Wasserverbrauchs gehen auf die Kappe von Viehzucht, Agrar- und Aquakultur. Während die Nachfrage ständig zunimmt, gehen die Süßwasserressourcen weiter zur Neige. Schuld ist der Klimawandel. Schwerer vorhersehbare Niederschläge, die Störung von saisonalen Wetterphänomenen sowie Überschwemmungen und Dürren beeinträchtigen die Versorgung mit sauberem Wasser. Die Folgen sind verheerend. Bis 2030 wird voraussichtlich die Hälfte der Weltbevölkerung mit Wassermangel zu kämpfen haben. Laut UN könnte das zur Vertreibung und Flucht von über 300 Millionen Menschen beitragen.

Für die meisten Unternehmen sind die Tätigkeiten im Wasser-Bereich eine Beimischung. Nicht so bei Xylem . Das US-amerikanische Unternehmen beschäftigt sich einzig und allein mit dem nassen Element. Xylem zählt mit einer Marktkapitalisierung von über 22 Milliarden US-Dollar zu einem der größten Akteure im Wasser-Sektor. Das Unternehmen stellt verschiedene Geräte für den Wasserkreislauf her. Von Pumpen über Analyse-Tools bis hin zu Geräten zur Wasser-Aufbereitung findet sich alles im Sortiment.

Investments in Einzelaktien sind nicht für jeden Anleger geeignet. Der Auswahlprozess ist – sofern er gewissenhaft erfolgt - langwierig und zum Teil komplex. Es gilt Unternehmensstrategien zu verstehen, Geschäftsberichte zu vergleichen und so weiter. Wasser-Investments bilden hier keine Ausnahme.

Wasser-wikifolio: Best of both worlds

