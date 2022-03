Risikosteuerung im wikifolio mit Kai Knobloch

Einen kleinen Einblick in die ausgeklügelte Handelsidee des Top-Traders erhält man bereits in der Beschreibung. Wie er diese jedoch umsetzt, in welche Werte er vertraut und wie er wachstumsstarke Aktien identifiziert – erfahren Sie im Webinar.

Kai Knobloch ( Halbprofi87) handelt laut eigenen Angaben seit beinahe zehn Jahren an der Börse – mit Erfolg. Mit seinem im Jahr 2014 gegründeten wikifolio Trend & Fundamental stellt er diese Erfahrung unter Beweis. Hauptaugenmerk legt er sowohl auf unterbewertete, oft kleinere Unternehmen als auch wachstumsstarke Trends. Besonders ist hierbei, dass in seiner Strategie strukturierte Produkte zur Absicherung verwendet werden. Zögern Sie also nicht einen Blick in das wikifolio des Top-Traders zu werfen.

Trend & Fundamental Halbprofi87 DE000LS9DGG3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +216,3 % seit 04.04.2014

+3,2 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 529.903,29 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 15,6 Prozent

