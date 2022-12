Mit Multi-Asset Diversifikation zum Erfolg

Bei unserem letzten Webinar des Jahres dürfen wir wikifolio Trader Philipp Weller ( Phillippoooo) willkommen heißen. Sein wikifolio Multi-Asset Allokation dürfte vielen ein Begriff sein, da es über das gesamte Jahr oft unter den meistgekauften Handelsideen rangierte. Auch im abgelaufenen Monat trug es erneut die Auszeichnung „Bestseller“ und wurde in unserem Blogbeitrag Bestseller-wikifolios im November vorgestellt. Doch was macht Philipp Wellers Strategie so erfolgreich? Ein Zuwachs von beinahe 40 Prozent in den letzten 12 Monaten erklärt die Beliebtheit, doch wie gelingen Philipp Weller diese beeindruckenden Zahlen?