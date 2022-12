Im Bann der Geldpolitik

Relativ weit gelaufen sind dabei europäische Aktien, die, gemessen am EuroSTOXX nur noch gut 10 % unter den Hochs vom Jahresanfang stehen. Demgegenüber befindet sich der S&P500 nach wie vor im Abwärtstrend und müsste noch weitere 20 % an Boden gut machen, bevor er sein Allzeithoch vom Jahresanfang wieder erreicht. Noch schwerer tun sich die Tech-Werte. Lediglich die lange Zeit in der Versenkung verschwundenen Energietitel legten zuletzt einen regelrechten Gipfelsturm hin.

US-Inflationsziel bleibt!

Die jüngsten Preisdaten aus Amerika haben erst einmal die Befürchtungen vor wieder ansteigenden Inflationsraten gedämpft, auch wenn sie mit +7,1 % noch immer weit vom offiziellen Inflationsziel von +2 % entfernt sind. Dieses Ziel bestätigte Fed-Chef Powell am Mittwoch auf Nachfrage geradezu vehement und ließ sich auch den Hinweis auf die der Fed zur Verfügung stehenden Instrumente nicht nehmen. Allerdings räumte er ein, dass es sich um ein längerfristiges Projekt handeln könnte. Dennoch waren die Märkte per Saldo von den falkenhaften Kommentaren verunsichert und bestätigten einmal mehr die immense Bedeutung der US-Geldpolitik für die weitere Entwicklung der Aktienkurse.

Punkten mit Substanz

Mit seinem wikifolio Substanz plus Soliditaet sucht Hardy Josef Hermann ( Turmblick) stabile und wenig schwankungsintensive Erträge. Das ihm dies bislang sehr gut gelungen ist, zeigt der niedrige Risikofaktor von nur 0,35. Seine Schwerpunkte setzt er bei Wohnimmobilienaktien und Dividendenwerten. Dabei kommen für ihn neben Einzelaktien auch entsprechende ETFs und Fonds in Betracht. Mit einem Anlagehorizont von eins bis drei Jahren konzentriert sich Hermann auf die mittelfristigen Aussichten und bedient sich dabei vor allem der Fundamentalanalyse. Ansonsten verteilen sich rund 57 % seines wikifolios auf 26 Aktien. Die Schwerpunkte seiner Titelauswahl hat Hermann derzeit bei Energie- und Versorgertiteln wie SSE, Equinor und TC Energy gesetzt, die zusammen 11 % des Gesamtwerts ausmachen. In ETFs sind insgesamt rund 9,2 % investiert. Aktuell zeigt sich bei ihm allerdings eine gewisse Skepsis: Zum einen beträgt die Cash-Quote rund 33,5 %, zum anderen ist er mit 4,7 % des Portfoliowerts in einen Short-DAX ETF investiert. Seit der Auflegung im Mai 2014 konnte Hermann eine Gesamtperformance von +119 % erzielen, was einem durchschnittlichen Jahresertrag von soliden +9,6 % entspricht.

Substanz plus Soliditaet Turmblick DE000LS9NRV8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +115,6 % seit 27.05.2014

-17,7 % 1 Jahr 0,35 × Risiko-Faktor

EUR 234.568,19 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +9,5 Prozent

Diversifizierte Dividendenstrategie

Eine etwas andere Strategie verfolgt Philipp Haas ( investresearch) mit seinem wikifolio Nachhaltige Dividendenstars. Mit 98,6 % nahezu voll in 74 Aktien investiert, setzt Haas zwar auch auf Dividenden, fokussiert jedoch auf Titel, die ein gewisses Wachstumspotenzial und eine nachhaltige Profitabilität aufweisen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass auch künftig genügend Ertrag für ansprechende Ausschüttungen erwirtschaftet wird. Dem alleinigen Fokus auf eine aktuell hohe Dividende unter Vernachlässigung des Geschäftsmodells kann Haas jedenfalls nichts abgewinnen. Hinsichtlich der ausgewählten Branchen, Länder und Regionen ist er flexibel. Neben Blue Chips kommen auch Small Caps zum Zug. Auf die fünf größten Einzelpositionen entfallen 17 % des Gesamtwerts. Darunter finden sich neben den Aktien von ProCredit, Sixt Vz., Daldrup & Söhne auch Teamviewer und Fresenius. Seit der Auflegung im Juli 2013 legte das wikifolio insgesamt um erfreuliche +209 % zu, was einem Plus von 12,9 % im langjährigen Jahresdurchschnitt entspricht.

Nachhaltige Dividendenstars investresearch DE000LS9BYR7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +207,1 % seit 19.07.2013

-12,3 % 1 Jahr 0,59 × Risiko-Faktor

EUR 1.800.608,99 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +12,7 Prozent

Blaues Gold

Eine branchenmäßige Ausrichtung verfolgt Stefan Krick ( Stevox) mit seinem wikifolio Wasser – Rohstoff der Zukunft. Er sieht im Wasser das blaue Gold und den Rohstoff der Zukunft. Der Klimawandel, die wachsende Weltbevölkerung sowie deren ungleiche globale Verteilung treiben die Nachfrage. Auch Dürren und austrocknende Seen sind zusätzliche Belastungen für die Wasserversorgung. Dabei sind nur etwa 1 % der weltweiten Wasservorräte auch trinkbar, was Gewinnung, Aufbereitung, Lagerung und Versorgung zu wichtigen Themen macht. Unternehmen, die sich auf einen oder mehrere dieser Bereiche konzentrieren, sollten sich also auch künftig eines entsprechend starken Wachstums erfreuen. Krick setzt ausschließlich auf Aktien, die langfristig gehalten werden sollen. Die Diversifikation ist durch die Mischung verschiedener Länder und Branchen gewährleistet. Dabei kommen auch Unternehmen in Frage, die nur einen kleinen Umsatzanteil in den oben genannten Bereichen erwirtschaften. Die Gewichtung der Einzelpositionen wird über finanzwirtschaftliche Kennzahlen gesteuert. Fachberichte und Analysen ergänzen die Informationsbasis. Das relativ konzentrierte wikifolio ist aktuell zu 93,5 % in 30 Werten veranlagt. Dabei entfallen 60,9 % auf die fünf größten Einzeltitel wie Atkore International, Thermo Fisher und Energy Recovery. Seit dem Start im Juli 2018 erwirtschaftete Krick einen Gesamtertrag in Höhe von +30,6 %. Obwohl mit Corona-Krise und Ukrainekrieg gleich zwei Börsenkrisen in den vergleichsweise kurzen Anlagezeitrum fielen, kommt er damit noch immer auf eine ansehnliche jährliche Durchschnittsperformance von +6,4 %.

Wasser - Rohstoff der Zukunft Stevox DE000LS9M9M6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +27,0 % seit 03.07.2018

-18,8 % 1 Jahr 0,68 × Risiko-Faktor

EUR 83.813,58 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +5,7 Prozent

Was kommt?

Die Berichtswoche startet am Montag mit der Veröffentlichung der Ifo-Indizes für das aktuelle Geschäftsklima und die Geschäftsaussichten. Am Dienstag folgen die Leitzinsentscheidungen der Notenbanken in Japan und China, bevor dann in Deutschland die Erzeugerpreise bekannt gegeben werden. Aus den USA erwarten uns die Zahlen zu den Baubeginnen und -genehmigungen. Für die Eurozone wird das Verbrauchervertrauen einen Einblick in die künftige Konsumaktivität geben, bevor am Mittwoch das GfK-Verbrauchervertrauen für Deutschland und das Verbrauchervertrauen des Conference Board für die USA veröffentlicht werden. Am Donnerstag stehen dann neben den Wachstumszahlen auch die Arbeitsmarktdaten und die Konsumausgaben in den USA auf der Agenda. Am Freitag schließen die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter, die Konsumentenpreise sowie die Verkaufszahlen für neue Häuser eine an frischen Zahlen reiche Berichtswoche ab.

Keine News, Insights und Storys mehr verpassen! Jetzt den wikifolio Newsletter abonnieren!