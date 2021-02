Rückblick CeBIT 2013

Ein weiterer Termin auf der wikifolio.com Tour 2013 ist abgehakt: Die CeBIT 2013 in Hannover. Es waren fünf lange Tage für das Team von wikifolio.com - doch wir würden es wieder tun. Die CeBIT - kann man jetzt schon sagen - war definitiv eines der Highlights der diesjährigen wikifolio.com Tour!

Hier ein paar Zahlen zum wikifolio.com Stand:

Halle 17, H48

9 Quadratmeter Fläche

1 riesiges wikifolio Logo

3.500 verteilte wikifolio.com M&Ms

2.300 verteilte wikifolio.com Folder

Leider mussten wir gleich zu Beginn der CeBIT feststellen, dass der reservierte Standplatz um wenige Zentimeter zu klein war. Doch kein Problem, wenige Meter weiter fand sich eine passende Fläche.

Der ursprüngliche wikifolio.com Standplatz

Neben den besonders vielen und freundlichen Besuchern machte auch die Digital Lifestyle Tour der CeBIT zweimal täglich am Stand von wikifolio.com halt. Hier Stefan Greunz bei der Präsentation für die Tour:





Besonders gefreut hat es uns auch einige bereits erfahrene wikifolio.com Anleger und Trader zu treffen. Wir nehmen das besprochene Feedback ernst und werden es in unserer Produktplanung natürlich berücksichtigen.

Zum Abschluss nochmals vielen Dank an alle Besucher und für das großartige Feedback! Wir freuen uns auf die nächsten Termine der wikifolio.com Tour!

Alle Fotos von wikifolio.com auf der CeBIT gibt es auf unserer Facebook Page.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.