Stammtisch-Triologie im Veranstaltungsherbst

Die Saison der Finanzmessen und Börsentage neigt sich langsam ihrem Ende entgegen und somit auch unsere Reihe der wikifolio-Traderstammtische für dieses Jahr. Zum Abschluss gibt es hier einen Rückblick auf die letzten drei wikifolio-Traderstammtische samt Ausblick für das Jahr 2017.

Berlin: Premiere für die deutsche Hauptstadt am 7. Oktober

Am Vorabend des Berliner Börsentages gaben wir in der deutschen Hauptstadt mit unseren wikifolio-Tradern den Startschuss für die Stammtisch-Triologie im Herbst. Mehr als ein Dutzend wikifolio-Trader sind unserer Einladung zu gutem Hausbier und Wein im Lindenbräu gefolgt. Im futuristischen Sony Center kamen bei gutem Essen und selbstgebrauten Bier neben der Börse auch politische Themen zur Sprache.

Auch Andreas Mueller von finanztreff.de, den wir kürzlich zum wikifolio-Partnergespräch eingeladen haben, war mit von der Partie. Die Stimmung war gut und die letzte Getränkerunde wurde erst pünktlich zur Sperrstunde geleert.

Hamburg: Der wikifolio-Traderstammtisch am Tor zur Welt am 4. November

Direkt an den Hamburger Landungsbrücken in St. Pauli wurde die Reihe der wikifolio-Traderstammtische fortgeführt. Bei typischen Norddeutschen Köstlichkeiten wie Labskaus oder Backfisch trafen sich in Hamburg über 20 Trader zum gemütlichen Austausch. Neben vielen langjährigen Bekannten, haben uns auch einige „frisch gebackene“ wikifolio-Trader besucht. Da kommen persönliche Gespräch wie gerufen, damit sich die „Neulinge“ wertvolle Tipps und Ratschläge von den Erfahrenen einholen konnten. Auch hier zeigte die Community Durchhaltevermögen und Gesprächsfreudigkeit.

Frankfurt: starkes Feedback in der deutschen Finanzmetropole am Main am 17. November

Die größte Trading-Messe Deutschlands, die „World of Trading“, war der Anlass, schon vierzehn Tage nach Hamburg einen weiteren Traderstammtisch in Frankfurt zu veranstalten. Im denkmalgeschützten Depot 1899 fand somit der letzte Stammtisch für das Jahr 2016 statt. Hier kam es zu einem Wiedersehen mit einigen Bekannten früherer Trader-Events. Dieser Stammtisch hat sich durch besonders starkes Feedback seitens der Community ausgezeichnet. Darüber und natürlich auch über die zahlreichen Besucher an unserem Stand bei der World of Trading am Folgetag, haben wir uns sehr gefreut.

Nach der Saison ist vor der Saison

Das wikifolio.com Team bedankt sich bei allen Besuchern der wikifolio-Tradersammtische im Jahr 2016. Für das kommende Jahr planen wir eine erfolgreiche Wiederholung der gemütlichen Runden bei Bier und Wein. Sobald die nächsten Stammtische feststehen, teilen wir euch die Termine wie gewohnt per Newsletter mit! Wir freuen uns schon darauf!

