Dividendenstrategien – So sichern Sie sich hohe Ausschüttungen

So berechnen Sie die Dividendenrendite

Als wichtigste Kennzahl bei Dividendenstrategien gilt die Höhe der Dividendenrendite. Dafür wird ganz einfach die Dividende durch den Aktienkurs geteilt. Schüttet ein Unternehmen, dessen Aktie bei 100 Euro notiert, eine Dividende von 4 Euro aus, dann beträgt die Dividendenrendite also 4 Prozent, was schon überdurchschnittlich viel wäre. Bei den im DAX gelisteten Unternehmen lag die Dividendenrendite in den vergangenen zehn Jahren im Durchschnitt bei ca. 3 Prozent.