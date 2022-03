So wird ein wikifolio investierbar: Was muss ich bei der Handelsidee beachten

Die wikifolio-Handelsidee muss verständlich und schlüssig erklärt werden sowie sprachlich als auch sachlich richtig sein.

Es ist zu beachten, dass es sich bei einem wikifolio um ein Musterdepot handelt

Daher sollte es in der Handelsidee als „wikifolio“, „Portfolio“ oder auch „Musterdepot“ bezeichnet werden. Sätze die sich auf ein wikifolio-Zertifikat beziehen sind nicht zulässig.

Um Falschaussagen zu vermeiden, sollte für die Handelsidee der Konjunktiv (Möglichkeitsform) verwendet werden

Sätze wie: "In diesem wikifolio wird in europäische Titel investiert." ist dementsprechend in "In diesem wikifolio soll grundsätzlich in europäische Titel investiert werden." abgeändert werden, da Szenarien denkbar sind, in welchen diese Aussage nicht eingehalten werden kann (z.B. Unternehmen dessen Aktien im wikifolio gehalten werden, wird von einem nicht-europäischen Mitbewerber aufgekauft und ist damit nicht mehr europäisch). Alternativ können auch Formulierungen wie „es ist beabsichtigt“ oder „es ist geplant“ gewählt werden.

Die im Bereich „Anlageuniversum“ gewählten Anlageinstrumente müssen aufgelistet sein.

Die Handelsidee muss mit dem gewählten Anlageuniversum übereinstimmen. Es soll zumindest die verwendete Hauptkategorie genannt (z.B.: Aktien, ETPs, Fonds, Anlagezertifikate, Hebelprodukte) und begründet werden.

Wenn Sie also hauptsächlich Aktien in Ihrem wikifolio handeln möchten, sich aber auch die Möglichkeit offenlassen, gegebenenfalls mit ETPs oder Hebelprodukten abzusichern, muss dies in der Handelsidee beschrieben werden.

Aus der Handelsidee soll auch hervor gehen, nach welchen Kriterien Anlageentscheidungen getroffen werden

Neben der Erwähnung der grundsätzlichen Entscheidungsfindung, wie „technische Analyse“ oder „fundamentale Analyse“, sollten auch konkrete Beispiele dafür genannt werden. Auch hier ist gegebenenfalls auf eine relativierende Formulierung zu achten. Die Beschreibung der Entscheidungsfindung kann also beispielsweise lauten: „Die Werte im wikifolio sollen grundsätzlich durch technische Analyse ausgewählt werden. Hier sollen insbesondere Trendbestimmungsindikatoren zur Anwendung kommen.“

„Harte“ Zahlenangaben, die möglichweise nicht eingehalten werden können, sind zu vermeiden

„Es sind immer fünf Aktien zu jeweils 20% im wikifolio enthalten“ sollte eher folgendermaßen formuliert werden: „Es wird grundsätzlich angestrebt ca. fünf Aktien mit annähernd gleichen Anteilen ins wikifolio aufzunehmen“. Besondere Vorsicht ist in Zusammenhang mit Hebelprodukten geboten, da die Berechnung von Risiko-Kennzahlen oftmals unkorrekt oder nicht nachvollziehbar durchgeführt wird. Es dürfen keine Nachrechnungen (Backtests) der Handelsidee erwähnt werden (z.B.: Diese Strategie hat in den letzten Jahren 30% erwirtschaftet...).

Besonders ist darauf zu achten, dass keine erlaubnispflichtigen Tätigkeiten, für welche die nötigen Erlaubnisse fehlen, versprochen oder getätigt werden.

Sätze wie „Dieses wikifolio ist geeignet für Anleger...“ können als Anlageberatung verstanden werden. Beschreiben Sie daher nur Ihre Handelsidee und nicht für wen das Portfolio geeignet sein könnte.

Die Handelsidee darf keine Angaben zur eigenen Person oder Kontaktdaten enthalten, es dürfen auch keine Links auf externe Seiten eingefügt werden (seit August 2013).