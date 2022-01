wikifolio weiterempfehlen & Gutschein erhalten

Die Auszahlung des Gutscheins ist auf einen Gutschein je Monat für jeden bestehenden User, also einer natürlichen Person, limitiert. Das Nutzen mehrerer wikifolio-Accounts je natürlicher Person zur Bewerbung ist unzulässig und führt zu Ausschluss aus dem Bewerbungsprogramm. Zur Teilnahme an dem Programm wird für den Werbenden sowie den Angeworbenen Volljährigkeit und ein Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz vorausgesetzt.

Honoriert werden ausschließlich Registrierungen von neuen User, also natürlichen Personen, die davor noch nie auf wikifolio.com registriert waren und ihre E-Mail-Adresse im Registrierungsprozess durch einen Klick auf einen per E-Mail zugesandten Aktivierungslink bestätigen. Mehrfachregistrierungen je User, also natürlichen Personen, sind unzulässig. Wikifolio behält sich das uneingeschränkte Recht vor bestimmte Mailadressen (z.B.: Wegwerf-Mailadressen), ohne Angabe von Gründen, von der Teilnahme am Programms auszuschließen.

Der Umtausch des Gutscheins oder die Auszahlung des Gegenwertes sind ausgeschlossen.

Die Kontaktdaten werden zum Zweck der Abwicklung verarbeitet. Sie können die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit schriftlich oder per Mail (service@wikifolio.com) für die Zukunft widerrufen. Widerrufen Sie die Einwilligung zur Datenverarbeitung ist eine Teilnahme am Empfehlungsprogramm nicht mehr möglich, eventuell noch auszustellende Gutscheine verfallen kompensationslos.

Weitere wichtige rechtliche Hinweise und Datenschutzinformationen unter: https://www.wikifolio.com/de/de/disclaimer