Was bedeutet das für die Anlagestrategie?

Die Entscheidung, ob Sie in Ihrem Depot mehrheitlich „Long“ oder „Short“ positioniert sind, sollte nicht willkürlich oder aus dem Bauch heraus getroffen werden. Eine Möglichkeit, die grundlegende Richtung Ihres Portfolios zu bestimmen, bieten so genannte Trend-Indikatoren. Mit deren Hilfe können Sie zumindest tendenziell erkennen, ob die Kurse an den Aktienmärkten steigen oder fallen.

Das klingt in der Theorie recht simpel, bedarf in der praktischen Umsetzung aber einiges an Fachwissen und auch Erfahrung.