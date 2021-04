021 Investments

Wir sind ein kleines „Private Family Office“ mit Fokus auf die 10 (potentiell) führenden börsennotierten Unternehmen aus dem Bereich „Künstliche Intelligenz“. Unser Schwerpunkt liegt dabei auf junge Unternehmen, i. d. R. Einhörner, die Pionierarbeit in der Erforschung & Entwicklung von künstlicher Intelligenz leisten, mit dem Ziel, die menschliche Intelligenz zu erweitern, um den Lösungsfindungsprozess für die lebensbedrohlichsten Probleme zu optimieren & zu beschleunigen. Unserer Überzeugung nach sind Durchbrüche in der künstlichen Intelligenz, mit dem Ziel, dem Menschen neue Fähigkeiten wie Rechenleistung & Datenverarbeitung zu verleihen, die einzige Möglichkeit, fundamentale Erkenntnisse zu erlangen, die das Potential haben, den Menschen vor aller Art Verletzungen & Krankheiten zu schützen. Da jedoch ohne kostenintensive Forschung & Entwicklung die Wahrscheinlichkeit für eine derartige Realisierung stark abnimmt, beschlossen wir uns vor vielen Jahren, zunächst unser Geld und daraufhin das Geld unserer Familie & Freunde, in die revolutionärsten Genies zu investieren, die das Potential haben, eben diese Durchbrüche in der künstlichen Intelligenz zu erzielen. Darüber hinaus besitzen i. d. R. eben diese Lösungen, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart, den höchsten Wert und führen somit, im Vergleich zu den alternativen Anlagen, zum höchsten Gewinn für die Anfangsinvestoren, welches erneut in die Lösung der lebensbedrohlichsten Probleme investiert werden kann, wodurch sich bestenfalls die exponentielle Entwicklung des Vermögens, der Lebensqualität & -erwartung beschleunigt. Aus den genannten Gründen entschieden wir uns letztendlich, einen weiteren Schritt zu gehen und unser junges „Private Family Office“ durch ein Wikifolio zu erweitern, um möglichst viele Menschen, vor allem Heranwachsende, dazu einzuladen, mit uns gemeinsam in die Hoffnungsträger zu investieren. Auch möchten wir sie ermutigen, dass lebenbedrohliche Probleme, die überwiegend für unlösbar gehalten werden, mit der nötigen Konzentration von u. a. Intelligenz & Geld sehr wohl gelöst werden können - dass die Lebenserwartung innerhalb der letzten 150 Jahre sich nahezu verdoppelt hat, ganz zu schweigen von der Lebensqualität, sollte auch den größten Pessimisten zum nachdenken bringen. Des Weiteren möchten wir durch monatliche 9-minütige Storys über die revolutionären Projekte & Genies hinter den Unternehmen, in die wir investiert haben, berichten, um einerseits unsere Anleger über die Hintergründe unserer Investitionen aufzuklären und andererseits möglichst viele Menschen zu inspirieren - ebenso sehr wie Elon Musk von Iain Banks, Larry Page von Nikola Tesla und Peter Thiel von Rene Girard inspiriert wurden - ebenso wenig bist du davon & von ihnen entfernt. mehr anzeigen

