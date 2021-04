Hallo liebe*r Interessent*in, mein Name ist Robert Schulz und nach sechs erfolgreichen Jahren an der Börse habe ich mich im Zuge einer Depot Umschichtung für ein Wikifolio entschieden. Der Hintergrund war, dass ich mich an den Order Gebühren der vielen Themen ETFs und die nicht Sparplanfähigkeit gestört habe. Dieses Problem will ich mit meinem Wikifolio lösen. Durch meinen Beruf in der Elektronik Entwicklung habe ich schon immer spannende Insights gewonnen was in 1-2 Jahren für Produkte realisiert werden und wo Chancen entstehen (Schwerpunkt IoT). Privat interessiere ich mich für das kommende SpaceRace 2.0/ Batteriespeicherkraftwerke, Elektromobilität und Smart Grids. Die damit verbundenen Technologien, Chancen und Risiken natürlich auch. 2020: 54% | 2019: 21% | 2018: 8% | 2017: 13% | 2016: -2% mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität