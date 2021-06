123Investments

Kurz paar Worte zu meinen Erfahrungen im Aktienhandel: Bin Seit 2010 im Aktienhandel tätig. Hab in den ersten Jahren die üblichen Anfänger Fehler getätigt. Meine ersten Erfolge stellten sich nach ca. 3 Jahren ein. Hab eine Grundstrategie entwickelt und diese stetig verfeinert. Meine Strategie beruht hauptsächlich auf Unternehmen die aufgrund ihre Produkte und Dienstleistungen eine großen Wettbewerbsvorteil bzw. Wachstumschancen bieten. Langfristig werden diese Unternehmen ihren Vorteil in höhere Renditen ummünzen. Mit dieser einfachen Strategie habe ich Renditen von bis zu 15% im pro Jahr erzielt. Auch bei Rücksetzern am Aktienmarkt erwiesen sich diese Unternehmen als Robust und verloren nicht so stark wie Ihre Konkurrenten. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre