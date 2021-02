Adrian Tamm

Bedingt durch mein wirtschaftliches Studium, habe ich mich schon früh mit Aktienmärkten beschäftigt. Meinen Schwerpunkt im Studium legte ich auf die Analyse von Spekulationen und wie die menschliche Psyche die Märkte beeinflussen kann. Beruflich bin ich seit einigen Jahren im Marketing unterschiedlicher Unternehmen tätig und kenne dadurch verschiedene Branchen und was sie bewegt. Ich bin seit jeher vielseitig interessiert und tausche mich mit einem großen Netzwerk zu aktuellen Geschehnissen in unterschiedlichen Branchen aus. Dadurch kenne ich mein Portfolio und die dazugehörigen Risiken so gut wie mir möglich. Wichtig sind mir zukunftsträchtige Ansätze und vor allem ein möglichst nachhaltiger Weg. Da ich weiß, wie unangenehm Verluste im eigenen Depot sind, möchte ich mein Depot so ausgewogen wie möglich halten und verzichte dabei auf "Zockereien". Grundsätzlich habe ich einen mittel- bis langfristigen Ansatz und sehe ein Depot als eine Säule der Altersvorsorge, die eine solide Rendite abwerfen sollte. Nachdem ich selbst auch negative Erfahrungen mit Einzeltiteln gesammelt habe, konzentriere ich mich seit einigen Jahren verstärkt auf attraktive ETFs, welche ich mit Einzelpositionen kombiniere. So konnte ich in den letzten Jahren eine durchweg positive Rendite erzielen, ohne besonders große Risiken einzugehen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre