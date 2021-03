seit 2015 an der Börse aktiv Buy and Hold Investor Rendite: 2015: 32% 2016: 41% 2017: 19% 2018: 8% 2019: 21% 2020: 34% Der Markt weißt immernoch ein riesiges Wachstumspotenzial auf, vor allem im Technologiebereich. Geographisch sind die USA in den nächsten 10 Jahren weiterhin maßgebend für den Kapitalmarkt, jedoch werden neue Bereiche wie Asien (vor allem Indien) und Afrika mitmischen. Die wahrscheinlich gravierenste Änderung in der Finanzwelt wird die zunehmende Einführung einer zentralten Digitalwährung sein. Trotzdessen stehen dem Bitcoin und anderen Kryptowährungen eine gloreiche Zeit bevor. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre