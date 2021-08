AgnosticInvest

Mein Name ist Sven, ich bin Mitte zwanzig und wohne in der Nähe von Stuttgart in Deutschland. 2015 hat ein Buch über Warren Buffett mein Interesse am Investieren geweckt. Unter anderem hat mich das zu einem Bachelor in Wirtschaftswissenschaften und einem Master in Finance geführt. Seit November 2020 arbeite ich als Aktienportfoliomanager bei einer mittelständischen Versicherung in Stuttgart. Über meine Wikifolios möchte ich eigene Handelsideen umsetzen oder zumindest im Live-Betrieb testen. Dabei will ich mich vor allem auf Strategien, die Privatanleger sonst nicht realistisch umsetzen können, fokussieren (z.B. systematische Strategien mit Portfolios von >100 Aktien). Meine Handelsideen befinden sich häufig an der Schnittstelle von Finanzen und Technologie. Aktuell interessiere ich mich vor allem für "Alternative Data" und "Natural Language Processing" und versuche daraus profitable Investmentprozesse zu kreieren. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre