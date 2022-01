Aktienkanal

Ich handel seit 13 Jahren mit Aktien und verbringe durchschnittlich, 30-50 Stunden die Woche mit dem Thema Börse. In der Vergangenheit habe ich mehrere Jahre den Nasdaq geschlagen und zuletzt mit einem Musterdepot, welches ich auf Social Media öffentlich gemacht habe, 42% in 2 Monaten erzielt. An die Börse bzw. zum Interesse Börse hat mich meine Weiterbildung in BWL / VWL etc. gebracht sowie breite finanztechnische- volkswirtschaftliche Interessen. Mein Gedanke zur aktuellen Marktlage: Solange wir uns im ultra Tiefzins Umfeld bewegen, bin ich bullisch für die Börse, da es kaum eine Alternative gibt. Jedoch sehe ich, aktuell die ganzen Technologie Titel, erneuerbare Energie Titel, bzw. die Titel die von Joe Biden und von Corona Krise profitieren, als sehr heiss gelaufen und hoch bewertet. Dh ich würde nur noch in Tranchen investieren und auf die Cash Quote achten. Trades erscheinen mir aktuell sinnvoller, als neue gross Investments in Langrist Aktien. Dh. ich bin vorsichtig, bis die nächste Korrektur kommt. Langfristig jedoch weiterhin bullisch. Ich verwende 20-30h pro Woche für meine Handelsstrategie (technische Analyse, Aktienscreensing und Fundamentalanalyse. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre