Seit rund 20 Jahren kümmere ich mich eigenständig um meinen Vermögensaufbau, weil ich mehr Vertrauen in meine Überlegungen und Entscheidungen habe, als in Finanzprodukte dritter Parteien, die ich oftmals ehrlich gesagt nicht einzuschätzen vermag. Ausnahme ist für mich das Social Trading über seriöse Plattformen wie Wikifolio. Zwar bin ich vornehmlich in Aktien investiert, jedoch ebenfalls in geringerem Maße in Wikifolio-Zertifikate von Tradern, die seit Jahren beständig performen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre