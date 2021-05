Alexander Martens

Hauptberuflich bin ich als Informatiker im technischen Vertrieb‎ tätig. Erfahrungen an der Börse habe ich jedoch schon seit 10 Jahren gesammelt und verwalte mein privates Vermögen selbstständig. Hierbei handele ich seit 5 Jahren profitabel und bin mittlerweile auch profitabel im Day-Trading zu Hause. Ich beherrsche somit den Handel mit unterschiedlichem Anlage-Horizont. Es macht mir einfach sehr viel Spaß und Freude :-) Ich habe neben Informatik auch Volkswirtschaft studiert und glaube daher stark an die Effizienz der einzelnen Märkte. Gerade in turbulenten Zeiten hilft mir das Verständnis der Welt-Wirtschaft die Dinge richtig einzuordnen. Ich würde mich freuen, wenn ich ihr Vertrauen gewinnen kann und wir gemeinsam erfolgreich sind. Ich bin ein fokussierter Mensch, sodass ich mich momentan auf ein Wikifolio konzentriere. mehr anzeigen

