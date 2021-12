John Bettels

Nachdem ich mir Kenntnisse in diversen Programmiersprachen autodidaktisch angeeignet hatte, begann ich Ende der 1990er Jahre im Zuge der Dot-Com-Bubble mich für Aktien zu interessieren. Step by Step programmierte ich kleine Chart-Analyse- und Backtesting- Tools, um so mit ersten Handels-Algorithmen und proprietären Indikatoren zu experimentieren. Einige dieser so entstandenen proprietären Indikatoren finden auch Anwendung in meinen aktuellen Handels-Algorithmen. 2021 habe ich eine neue Backtesting Software namens "Time Machine" entwickelt mit der täglich die Handels-Signale für meine Wikifolios generiert und überwacht werden, mit der ich aber auch stetig neue Ideen für Indikatoren, Algorithmen und Strategien experimentell erprobe (diese Software ist jedoch nicht käuflich zu erwerben und wird auch nicht im Web von mir zum Download angeboten, sondern ich habe sie nur für den Eigenbedarf entwickelt). An Trading Algorithmen finde ich interessant, dass man mit den historischen Daten längst vergangener Jahre und Jahrzehnte Handelsansätze experimentell erproben und entwickeln kann, die man dann letztlich vom simuliertem und theoretischem Handel in der Vergangenheit auf den realen Handel in der Zukunft überträgt. mehr anzeigen

