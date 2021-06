Allroundinvest

Ich habe im alter von 15 Jahren mit dem Trading angefangen, damals noch mit einem Demo Konto. Die Börse hatte zu diesem Zeitpunkt etwas faszinierendes an sich. Man konnte durch die richtigen investments sein Kapital um ein vielfaches erhöhen, aber auch schnell wieder alles Verlieren. Angetrieben von einer gewissen Neugier habe ich Bücher gewälzt und gelernt. Das ein oder andere Demo Konto auch mal "gesprengt", was man als junger wilder halt so tut. Später wurde ich ein wenig ruhiger, die positionen auch deutlich kleiner und die Gewinne deutlich konstanter. Im alter von 18 Jahren ging ich dann mit meinem echten Geld an die Börse. Mein erster Trade war eine long positon im DAx und konnte damals einen kleinen gewinn von ungefähr 70 Euro mitnehmen. Ich war nun endgültig mit dem "Börsen Virus" infiziert. Mittlerweile bin ich deutlich reifer und deutlich gewiefter. Technische Analyse hielt ich bis zum Anfang des Jahres 2021 noch für Kaffesatzleserei. Mittlerweile mach ich keinen trade mehr ohne. Die Marktlage hat einen aber auch dazu gezwungen sich anzupassen. Durch walstreetbets und die reddit Armee wurde der Börsenhandel nachhaltig verändert. Durch zick verschiedene Trading Plattformen wurde der Zugang zum Markt vereinfacht, jetzt kann jeder von überall aus Investieren. Die Märkte wurden dadurch deutlich Volatiler, man kann also schnell Gewinne machen, aber auch schnell sein Hab und Gut verlieren. Über die letzten 5 jahre hab ich nun meine Handelsstrategie entwickelt. Sie wird sich aber trotzdem immer weiterentwickeln, denn auch die Märkte werden sich wieder verändern. Nur wer auch mit der Zeit geht, kann nachhaltig erfolgreich sein. Man lernt nie aus. mehr anzeigen

