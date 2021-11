Ich bin seit 2007 professioneller Pokerspieler und werde nun meine erlernten Fähigkeiten in der Aktienwelt anwenden. Im Pokern geht es um Risikoanalysen und darum gute Risk-Reward-Situationen zu erkennen und darauf zu wetten. Zudem ist es wichtig sich an Grundprizipien des Bankroll-Managements (Risikokontrolle) zu halten um seinen Erwartungswert (EW) möglich häufig erzielen zu können (Stichwort Diversifizierung). Es ist wichtig erlernte Strategien konsequent umzusetzten und sich nicht anhand von Varianz (Preisschwankungen) von seiner Strategie ablenken zu lassen ( langfrsitiges Denken, Mindset). All diese Fähigkeiten konnte ich über einen langen Zeitraum erlernen und werde diese nun in der Aktienwelt anwenden. Seit 2018 habe ich mich ca 100+ Stunden mit der technischen Analayse auseinandergesetzt und dazu Online-Kurse belegt. Zudem habe ich ca 30+ Bücher zum Thema "Investieren" gelesen und meine Kenntnisse und Strategien verbessert. Seit Mitte 2018 befasse ich mich nun Vollzeit mit dem Thema investieren und lege mein Hauptaugenmerkt aufs "Value-Investing". mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre