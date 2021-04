Ich beschäftige mich mit der Börse seit 2010. Seit 2016 investiere ich aktiv und habe seitdem eine historische Jahresrendite von 21,1 % erzielt. Ich habe einen Bachelor in Banking & Finance dual in Kooperation mit der HSBC, Europa's größter Bank, absolviert und habe dann Economics & Finance in Harvard und London studiert. Privat lege ich sechsstellige Summen an. Aktuell arbeite ich bei einem Berliner Fintech. Nebenberuflich bin ich als Finanzcoach tätig. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre