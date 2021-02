Bianka Jödicke

Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und mein Studium mit einer Note von 1,3 abgeschlossen. Mit dem Ziel Sekundenschlaf bei Autofahrern vorherzusagen, habe ich innerhalb eines Forschungsprojekts Methoden der künstlichen Intelligenz implementiert. Danach war ich für ein IT-Beratungsunternehmen und in weiteren Unternehmen in der Qualitätssicherung und in der Softwareentwicklung tätig. Mein Mann, AnBergenTrader2, ist Vollzeit-Trader und auch auf wikifolio aktiv. Er handelt jedoch hauptsächlich US-Futures. Durch ihn bin ich während des Studiums, kurz nach der Jahrtausendwende, zum Trading gekommen. Da ich eine hohe Affinität zu Puzzeln, Zahlenzauber und Rätsels habe, ließ mich das Börsengeschehen seitdem nicht mehr los. Mein Handelsstil ist sehr Algorithmus-fokussiert und quantitativ ausgerichtet. Verknüpft mit weiblicher Intuition komme ich des Rätsels Lösung deshalb immer näher ;-) mehr anzeigen

