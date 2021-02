Dominikus Jödicke

Ich habe Finanzmanagement und Wirtschaftsgeschichte studiert. Bevor ich mich als Börsenhändler selbständig machte, war ich für folgende Unternehmen tätig: ATOS SE, IT-Beratung & -Services Stryker Corporation, Medizintechnik Schlemmer Group, Automotive ALDI Unilever, Lebensmittelproduktion Deutsche Bank Noerpel Logistikgruppe An der Börse bin ich bereits seit 1999 aktiv. In der Vergangenheit habe ich Aktien, EurUsd Spot und Futures auf Rohöl gehandelt. Seit mehreren Jahren bin ich auf NASDAQ 100 Futures spezialisiert. Ich habe erlebt, wie die Dotcom-Blase platzte, wie Zentralbanken an den Devisenmärkten intervenierten, wie Rohöl von der Klippe sprang, wie Flash-Crashs selbst gestandene Händler zittern ließen, wie "Toxische Papiere" das globale Finanzsystem erschütterten und wie ein fieser Virus die Weltwirtschaft in die Knie zwang. ...und trotz all dem bin ich immer noch dabei, mache täglich meine Hausaufgaben, lerne ständig dazu und entwickele mich und meinen Handelsstil fortlaufend weiter. Egal was da kommt. Mein böses Frauchen spricht deshalb manchmal von meiner "Börsen-Besessenheit". Ich kann dem nur entgegnen: "So sieht halt wahre Liebe aus." mehr anzeigen

