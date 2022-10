Hallo liebe Community, ich bin Andre und seit ca. 5 Jahren an der Börse aktiv. Angefangen hat bei mir alles mit ETF Sparplänen im Studium. Kurz darauf kamen jedoch auch Einzelaktien dazu, da mich insbesondere die Geschäftsmodelle mit „tiefem Burggraben“ fasziniert haben. Das Thema Börse und Finanzen ist für mich über die Jahre zu einem Hobby geworden. Ich sauge so ziemlich alles auf, was ich diesbezüglich finden kann. Mein Anlagestil würde ich im Verhältnis zu manchem Trader oder Investor als eher sicherheitsorientiert beschreiben. Natürlich gehe ich durch die Aktienanlage an sich auch Risiken ein, jedoch liegt bei mir der Fokus klar auf starken Geschäftsmodellen mit Preissetzungsmacht. Falls Ihr fragen habt schreibt mich gerne an. Viele Grüße Andre mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Guter Kommunikator