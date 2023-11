I have been in the stock market since 2015. Since 2021 I have been trading according to the strategies from Jesse Livermore, William O’Neil, David Ryan and Mark Minervini (CANSLIM trading). Trading has become my passion. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre