Seit über 20 Jahren bin ich aktiv an der Börse. Hauptberuflich beschäftigte ich mich intensiv mit Datenanalysen und Kennzahlenerstellung in Kundenprojekten und in meinem Unternehmen. Wertpapiere wähle ich primär anhand von Fundamentaldaten und Fundamentalanalysen aus. Ich konzentriere mich auf entwickelte Märkte, primär Deutschland, USA und Europa. Ich investiere viel Zeit in die Analyse, das Tracking und die Weitergabe von Wissen in Social Media und meinem YouTube-Kanal "Arnulf Koch Finanzen und Börse". mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität