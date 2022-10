Seit 2010 bin ich an der Börse als Privatanleger aktiv und habe schon so einige Höhen und Tiefen erlebt. In den letzten Jahren habe ich meine persönliche Erfolgsstrategie entwickelt. Steile Berge besteigt man langsam und mit kleinen Schritten. Das ist meine Devise, egal für welche meiner Handelsstrategien ich mich entscheide. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre