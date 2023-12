Nach 10 Jahren bei einer Grossbank wo ich unter anderem im Private Banking sowie zuletzt im Asset Management gearbeitet habe, wagte ich den Schritt zu einem unabhängigen Vermögensverwalter, wo ich mich um das Portfoliomanagement gekümmert habe. In den nächsten Jahren setzte ich in dieser Funktion verschiedene Anlageideen in Finanzprodukte um (u.a. im Bereich Kryptowährungen, FX und Aktien). Im Dezember 2019 lancierte ich ein Zertifikat auf Kryptowährungen, welches bis im Dezember 2024 emittiert war. Im Jahr 2024 habe ich meine eigene Firma gegründet mit welcher ich privaten sowie professionellen Investoren helfe ihre Anlageideen effizient umzusetzen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre