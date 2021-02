Nachdem ich 35 Jahre mein Vermögen verschiedenen sogenannten Experten anvertraut hatte, mit grossen Versprechungen und entsprechenden Erwartungen, musste ich leider nur Enttäuschungen hinnehmen. Trotzdem ist für mich der Aktienmarkt derzeit die alternativlose Geldanlage, was die Chancen auf Gewinne und Liquidität angeht. Nun bin ich auf Wikifolio gestossen, wo ich mein reales Depot mit 3 verschiedenen Wikifolios und Strategieansätzen führe. 1. Wikifolio *Kurvenklassiker 996* bildet einen Teil meines realen Depots mit hochriskanten gehebelten Short und Long Trades ab. Hier beweise ich mir die richtige Einschätzung und die Qualität meiner Chartanalyse im Wechselspiel zur Marktpsychologie. Eine hohe Volatilität ist hier ein Teil des Programms. Die Trades könne hier aufgrund der hohen Hebel zu erheblichen Schwankungen führen. Das Chance -/RisikoVerhältnis ist eher was für gute Nerven. Die Tradefrequenz wird durch Verlust/Gewinn im Verhältnis zur Zeit gesetzt. Vorteil: überdurchschnittliche Gewinne von > xxx% möglich Nachteil: Drawdowns von bis zu 50% zu ertragen, sind nicht jedermann´s Sache. 2. Wikifolio *Kurvenklassiker defensiv* entspricht einem weiteren Teil meines realen Depots, in dem ich mit Trades auf eher konservative Aktien und auch einen geringen Anteil auf Kryptowährung, insbesonere den Bitcoin spekuliere. Das Ziel ist max. Sicherheit und Werterhalt zu erreichen, Aktien mit geringem Spread zu handeln und wenn nötig, sofort zu liquidieren, wenn die Aktie nicht den vermuteten upmove vollzieht. Entgegen der Börsenweisheit, Gewinn laufen zu lassen, realisiere ich Gewinne im Verhältnis zur Haltedauer sofort. 1% Gewinn an einer Aktie innerhalb ein paar Stunden, bedeutet xxx% Gewinn auf das Jahr gerechnet. Vorteil: Sicherheit und Werterhalt. Die Trades sind hauptsächlich tagesbasiert, im Idealfall ist das Depot am Ende des Handeltages wieder 100% cash. Nachteil: Die Gewinnerwartung hält sich in Grenzen und ist abhängig davon, an wieviel Handelstagen ich aktiv bin. Das wiederum hängt vom investierten Kapital ab. 3. Wikifolio *Asienwerte No Limit* Auch diese Strategie ist ein teil meines realen Depots. Ein Mix aus hochriskanten Trades, aus deren Gewinne in Asienwerte angelegt werden. Die Strategie wird bestimmt durch die Höhe der Gewinne aus hochriskanten Trades, deren Häufigkeit sich entsprechend dem Erfolg verringert und sich auf Trades mit den angelegten Aktien verlagert, um den Kapitalerhalt zu sichern. Alle Strategien haben eines gemeinsam, die Trefferquote entscheidet über das Wachstum. Neben der Charttechnik verwende ich noch einige andere Parameter, die mir einen Trade erfolgreich erscheinen lassen. In meinem realen Depot bestimme ich die Gewichtung der 3 unterschiedlichen Ansätze und passe die Anteile wöchentlich an. mehr anzeigen

