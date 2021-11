BavarianInvest

Seit über 5 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit dem Kapitalmarkt und insbesondere Wertpapieren und investiere eigenständig seit 3 Jahren durchgehend in den globalen Aktienmarkt. Mit dem Hintergrund als Betriebswirtschaftler (Abschlüsse M.Sc. und LL.M.) hatte ich ein stetiges Interesse zu Geldanlagen und wollte dieses Wissen darin gezielt vertiefen. Gängige Produkte und angebotene Beratungsleistungen waren mir dabei oft zu teuer, zu wenig erklärt und boten mir zu wenig Selbstbestimmung in der Auswahl der Anlagetitel. Durch mehrjähriges zusätzlich Selbststudium habe ich mich in die Themen „reingefressen“ und in der Tiefe verstehen wollen. Die Umsetzung des dabei Gelernten in der Praxis war dabei für mich der nächste logische Schritt. Ich folge mehrheitlich dem klassischen Value Investing Ansatz mit attraktiver Dividendenrendite und Sicherheitsmarge. Zusätzlich analysiere ich globale Trends und Marktentwicklungen in langfristigen Zeiträumen und möchte an diesen partizipieren. In den bisherigen 3 Jahren in denen ich aktiv investiert war konnte ich eine Vielzahl an positiven Trades verwirklichen und habe auf Jahresperformance gerechnet dreimal den MSCI Index geschlagen. Es gab auch Trades mit negativer Performance jedoch betrugen diese nur ca. 20% der Gesamttrades sowie werden Trades mit negativer Performance bei mir durch aktives Stop-Loss-Management gesteuert um höhere Verluste zu vermeiden. Die derzeitige Marktlage sehe ich als herausfordernd und angespannt, da sich die globale Lage zwar immer noch in der Erholung befindet, jedoch (signifikante) Rücksetzer durch Inflation, Lieferengpässe und auch politische Entscheidungen jederzeit möglich sind. Dennoch ist es auch in der derzeitigen Situation möglich Under-Value Titel zu finden die günstige Kursniveaus, attraktive Dividendenrenditen, stabile Firmenbilanzen und zukunftsfähige Geschäftsmodelle aufweisen. Für die Umsetzung meiner Handelsidee wende ich durchschnittlich ca. 1-2 Tage pro Woche auf. Dies umfasst eine generelle Beurteilung aktueller Marktgeschehen durch Nachrichten, Magazine, etc. sowie dem Vorfiltern und Screening von potenziellen Anlagetiteln durch entsprechende KPIs. Anlagetitel welche in die nähere Auswahl kommen werden dann genauer untersucht (GuV, Bilanz, Cashflow, Geschäftsmodell, etc.) um eine Entscheidung über eine Order zu treffen. Zusätzlich wird das bestehende Portfolio einmal pro Woche geprüft um evtl. bestehende Stopp-Loss Order anzupassen oder Positionen aufzulösen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 5: Keine Erfahrung