Bernd Fastenrath

Ich handle mit Wertpapieren (Stocks, Optionen, Bonds, ETF) seit ca. 7 Jahren Zuerst als Income Portfolio und zur Kapital-Bildung, nun auch im Bereich Growth mit Fokus auf die bereits genannten Themen. Zum Hintergrund, ich arbeite im Bereich IT / High Tech, AI und Cloud Lösungen für unterschiedliche Industrien. Zusätzlich habe ich als Hintergrund praktische Erfahrung im Bereich M&A, welche auch im Trading und der Analyse zum Tragen kommen. Für die Meinungsbildung kommen viele Quellen zum Tragen - die IR Seiten der entsprechenden Firmen, Industry Analysten und eine generelle Marktdatenlage wie ISM, Consumer Consensus etc. Zusätzlich werden wir nach Katalysten in unterschiedlichen Industrien schauen. Was sind Katalysten? Technologische und sozioökonomische Kräfte, die die Form der Weltwirtschaft verändern und Unternehmen und öffentliche Einrichtungen zur Anpassung zwingen. Ein Beispiel ist der Bereich Manufacturing: Ein erheblicher Teil des weltweiten Versands basiert auf dem Low-End-Fertigungsmodell, bei dem einfache Artikel (Türscharniere) und Unterkomponenten für komplexere Produkte (iPhones) überall auf der Welt hergestellt werden, wo sie am kostengünstigsten hergestellt und dann an eine Fertigungsfirma geliefert werden können. Durch additive Fertigung wird die Kostenabweichung zwischen lokalen und sich entwickelnden Märkten verringert und Anreize für eine stärker lokalisierte oder regionalisierte Fertigung geschaffen. Da diese neuen Stories und Growth Stories nicht mit klassischen Fundamentalanalysen angeschaut werden können, werden wir auch Customer Lifecycle Value und andere Metriken heranziehen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre