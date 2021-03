Benjamin Lippmann

Hallo, Zahlen, Börse und Wirtschaft sind ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens. Ich war schon immer davon begeistert und studierte in der Vergangenheit Wirtschaftsmathematik. Mein Berufsleben findet zwar in der sozialen Branche statt, aber in meiner Freizeit gehe ich meiner Leidenschaft für Zahlen regelmäßig nach. Seit über 10 Jahren beschäftige ich mich mit der Börse und habe im Laufe der Jahre viele verschiedene Finanzinstrumente kennen- und handeln-gelernt. Persönlich handel ich zurzeit sehr aktiv mit CFDs. Durch mein eigenes aktives Handeln konnte ich im Laufe der Jahre die verschiedensten Strategien entwickeln und mein Risikomanagement stark verbessern. Ich habe Ideen für viele verschiedene Portfolios und gegebenenfalls werde ich einige davon veröffentlichen. Ob besonders konservativ oder renditeorientiert, Erfahrungen habe ich mit vielen Möglichkeiten der Anlage. Wichtig ist, dass man für sich selbst die richtige Mitte findet, dann steht dem Erfolg fast nichts im Weg. Ich selbst lerne natürlich auch immer wieder etwas neues, da stets neue Finanzinstrumente entwickelt werden, die den Markt wieder etwas interessanter machen. Social Trading z.B. ist seit Anfang des Jahres 2015 ein fester Bestandteil meiner Handelsaktivität. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich so begeistern würde und ich bin froh, dass ich mich auf diese Art des Handelns eingelassen habe. So teile ich meine Strategien mit interessierten Anlegern und bekomme Resonanz darauf. Den Smartphones sei Dank bin ich stets überall aktiv beim Handeln an der Börse und nicht mehr gefesselt vor dem Computer. So kann mir auch zwischen meinen Terminen nichts entgehen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre