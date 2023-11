Ich handle seit ca. 10 Jahren privat an der Börse und habe verschiedene Strategien ausprobiert bis ich meinen eigenen Stil entwickelt hatte. Meine Entscheidungen werden komplett ohne Emotion getroffen - soweit es die Börse betrifft bin ich ein Roboter. So konnte ich in den meisten Jahren eine ordentliche Rendite erzielen. Das Marktgeschehen verfolge ich meist wöchentlich und soweit mein Job es zulässt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre